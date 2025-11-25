Cabrerizos se une contra la violencia machista este viernes con actividades para todos los públicos

El Ayuntamiento de Cabrerizos invita a toda la ciudadanía a participar en un acto público con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), que se celebrará el próximo viernes, 28 de noviembre, a las 18:30 horas en el Salón de Actos del Consistorio municipal.

Bajo el lema "La violencia machista la paramos unidas", el evento busca visibilizar la lucha contra esta lacra social y ofrecer un espacio de concienciación y apoyo. La jornada incluirá diversas actividades, como las actuaciones musicales de Juan Carlos Prieto y "Ales G", la lectura de un manifiesto conmemorativo del 25N, la proyección del corto documental "JUNTAS" y un emotivo encuentro de "Poetas por la igualdad y la libertad". El acto culminará con un café tertulia para fomentar la reflexión y el diálogo entre los asistentes.

Además, el consistorio promueve el #PuntoVioleta e insta a descargar la "Guía de actuación frente a la violencia machista" a través del código QR disponible en la cartelería, recordando que "Aquí nos unimos para poner fin a la violencia contra las mujeres". La iniciativa subraya la importancia de la implicación de toda la sociedad para detener la violencia de género, una lacra que exige la unidad y la acción colectiva.