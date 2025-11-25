Cabrerizos se une contra la violencia machista este viernes con actividades para todos los públicos

Jornada de reflexión, cultura y unidad en conmemoración del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

Cartel de Cabrerizos por el 25N
Cartel de Cabrerizos por el 25N

El Ayuntamiento de Cabrerizos invita a toda la ciudadanía a participar en un acto público con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), que se celebrará el próximo viernes, 28 de noviembre, a las 18:30 horas en el Salón de Actos del Consistorio municipal.

Bajo el lema "La violencia machista la paramos unidas", el evento busca visibilizar la lucha contra esta lacra social y ofrecer un espacio de concienciación y apoyo. La jornada incluirá diversas actividades, como las actuaciones musicales de Juan Carlos Prieto y "Ales G", la lectura de un manifiesto conmemorativo del 25N, la proyección del corto documental "JUNTAS" y un emotivo encuentro de "Poetas por la igualdad y la libertad". El acto culminará con un café tertulia para fomentar la reflexión y el diálogo entre los asistentes.

Además, el consistorio promueve el #PuntoVioleta e insta a descargar la "Guía de actuación frente a la violencia machista" a través del código QR disponible en la cartelería, recordando que "Aquí nos unimos para poner fin a la violencia contra las mujeres". La iniciativa subraya la importancia de la implicación de toda la sociedad para detener la violencia de género, una lacra que exige la unidad y la acción colectiva.

Cartel de Cabrerizos por el 25N
Cartel de Cabrerizos por el 25N

También te puede interesar

Lo último

stats