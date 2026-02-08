Este es el calendario fiscal del Ayuntamiento de Villamayor

El Ayuntamiento de Villamayor informa a todos los vecinos y vecinas de la publicación oficial del Calendario Fiscal correspondiente al año 2026, que establece los plazos de pago de los principales tributos municipales y tasas por la prestación de servicios básicos.

Con el inicio del mes de febrero comienza el primer periodo de los seis actualmente establecidos para facilitar el abono de impuestos y tasas municipales, permitiendo una distribución más cómoda y progresiva de los recibos a lo largo del año.

El Consistorio quiere destacar especialmente que en 2026 la presión fiscal en Villamayor se verá reducida gracias a la aprobación de una rebaja del 13% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

Esta disminución ha sido posible tras la decisión de la Junta de Castilla y León de asumir el coste total del servicio de transporte metropolitano, un gasto que hasta ahora venía soportando parcialmente el Ayuntamiento con una aportación anual de 285.000 euros.

De forma inmediata, ese ahorro municipal se ha trasladado directamente a los vecinos mediante la reducción del IBI, cumpliendo así el compromiso de aliviar la carga fiscal de las familias villamayorenses.

Otra medida relevante que contribuye a reducir la presión fiscal es el establecimiento de seis periodos de cobro, frente a los cuatro que históricamente existían. Esta ampliación permite que el pago de impuestos y tasas quede más repartido durante el año, evitando acumulaciones en pocos meses y facilitando la planificación económica de los hogares.

El Ayuntamiento también recuerda que las tasas por servicios esenciales como:

• agua potable

• alcantarillado

• recogida de basuras

Se mantienen congeladas desde hace más de una década, reforzando el esfuerzo municipal por contener los costes que soportan los vecinos.

Se informa asimismo de que aquellos contribuyentes que tengan los recibos domiciliados deberán tener en cuenta que el cargo bancario se realizará siempre el primer día del periodo intermedio correspondiente.

Resumen de los seis periodos fiscales 2026.

PRIMER PERIODO: Del 2 de Febrero del 2026 al 6 de Abril del 2026.

Se pasarán al cobro el 3º Trimestre del 2025 de Agua, Basura y Alcantarillado.

Los recibos domiciliados se cargarán el día 2 de Marzo del 2026.

SEGUNDO PERIODO: Del 1 de Abril del 2026 al 5 de Junio del 2026.

Se pasarán al cobro el 4º Trimestre del2.025 Agua, Basura y Alcantarillado y el IVTM (Vehículos)

Los recibos domiciliados se cargarán el día 4 de Mayo del 2026.

TERCER PERIODO: Del 30 de Abril del 2026 al 3 de Julio del 2026.

Se pasarán al cobro el 50% Impuesto sobre Inmuebles de Naturaleza Urbana, Rústica y de Características Especiales

Los recibos domiciliados se cargarán el día 2 de Junio del 2026.

CUARTO PERIODO: Del 1 de julio del 2026 al 4 de Septiembre del 2026.

Se pasarán al cobro el I.A.E, VADOS y Tasa Agua de Riego del Sector 14 del 2026, y Tasa por Recogida de Residuos Vegetales del 2026.

Los recibos domiciliados se cargarán día 3 de Agosto del 2026.

QUINTO PERIODO: Del 1 de Septiembre del 2026 al 3 de Noviembre del 2026.

Se pasarán al cobro el: 50% Impuesto sobre Inmuebles de Naturaleza Urbana, 1º Trimestre del 2026 de Agua, Basura y Alcantarillado.

Los recibos domiciliados se cargarán el día 1 de Octubre del 2026.

SEXTO PERIODO: Del 1 de Octubre del 2026 al 4 de Diciembre del 2026.

Se pasarán al cobro el 2º Trimestre del 20256 de Agua, Basura y Alcantarillado.

Los recibos domiciliados se cargarán día 3 de noviembre del 2026.

El Ayuntamiento de Villamayor anima a todos los vecinos a consultar el calendario completo y recuerda que estas medidas reflejan el compromiso municipal de rebajar impuestos, facilitar los pagos y mantener congeladas las tasas esenciales.