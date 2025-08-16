El calor no reduce las ganas de fiesta en Carbajosa en su día grande

El intenso calor de la jornada de este sábado no ha mermado las ganas de fiesta en Carbajosa de la Sagrada que este sábado honraba a su patrón San Roque con la tradicional procesión por las calles de la localidad. Como es tradición en el municipio, las mujeres encabezaron la procesión llevando a Nuestra Señora de la Asunción mientras los varones portaban a San Roque.

El recorrido estuvo acompañado por la música de la banda de música de la localidad, que puso el aire solemne a la jornada acompañando a los vecinos en el recorrido. La procesión finalizó con los dos pasos enfrentados en la plaza en un baile que se repite año tras año.

Tras ello, los mayores del municipio pudieron disfrutar de un aperitivo en el hogar en el que estuvieron acompañados por el alcalde, Pedro Samuel Martín y miembros de la corporación.

El resto de la jornada festiva en la localidad ha contado con actividades para los niños, como el encierro de mini bueyes, juegos con animación y para la noche de este sábado no faltarán las vaquillas nocturnas, así como una verbena a cargo de la orquesta Cinema. Las fiestas concluyen este domingo con fiesta del agua, una carrera de “amotos”, la paella solidaria a beneficio de ACECALE, AERSCYL y Pyfano, el homenaje a los mayores con su guateque, la exhibición a cargo del grupo de majorettes y suelta de vaquillas. Cierra las fiestas un correfuegos a cargo de la compañía Kull D´sac.