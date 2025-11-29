Campanadas, baile y diversión: así será la Navidad en Santa Marta de Tormes

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes continúa desvelando los detalles de su programación navideña, que se centrará principalmente en la carpa instalada junto a la Villa Navideña, aunque también incluye otras propuestas como la Nochevieja para mayores, la Nochevieja infantil y la Nochevieja juvenil.

La Navidad arrancará en el Edificio Sociocultural el lunes 29 de diciembre, a partir de las 17:00 horas, con una entretenida sesión de bingo. A las 19:00 horas, los asistentes podrán disfrutar de campanadas y uvas anticipadas, acompañadas de roscón y cava, dando paso posteriormente a un baile amenizado por la orquesta Ritual.

Los más pequeños podrán celebrar su propia Nochevieja el martes 30 de diciembre en la carpa de la plaza de España. La actividad comenzará a las 18:30 horas con el espectáculo Funky Super Disco y contará también con campanadas y reparto de gominolas.

Finalmente, el 31 de diciembre, desde las 00:30 horas, se llevará a cabo la “Nochevieja de la Juventud y la Eterna Juventud” en la carpa de la plaza Tierno Galván, con música en directo a cargo de la orquesta Kronos y DJ Ramos Ferra. La entrada será libre hasta completar aforo y la celebración incluirá las tradicionales campanadas con gominolas.