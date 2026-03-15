El Canicross Fundación Luna de Villamayor ya tiene fecha

Villamayor celebrará el próximo domingo 22 de marzo la VI edición del Canicross Fundación Luna, una prueba deportiva que se ha consolidado con el paso de los años como una de las citas destacadas del calendario de actividades deportivas del municipio. La prueba tendrá lugar junto al Salinar (campo de fútbol) y volverá a reunir a corredores y amantes de los animales en una jornada donde el deporte y la solidaridad se dan la mano.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Villamayor, Salvador Ruano, ha presentado esta nueva edición destacando que el Canicross “se ha convertido ya en una tradición dentro de la programación deportiva local, creciendo cada año tanto en número de participantes como de entidades y colaboradores que se suman a la iniciativa”.

El Canicross combina la práctica deportiva con la participación de mascotas, en una actividad que permite disfrutar del ejercicio físico junto a los perros en un ambiente familiar y de convivencia. Además, el evento tiene un claro carácter solidario, ya que contribuye a apoyar la labor de la Fundación Luna en el cuidado y protección de animales.

La jornada comenzará con el control veterinario entre las 9:00 y las 10:00 horas, dando paso a la carrera absoluta a las 10:00 horas. Posteriormente, a las 11:15 horas, se celebrará la carrera popular y la marcha popular, pensadas para facilitar la participación de todo tipo de público. A las 12:30 horas tendrá lugar la carrera infantil, y la jornada concluirá con la entrega de premios a las 13:00 horas.