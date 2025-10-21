Carbajosa acoge 'El Museo de las Segundas Oportunidades' de Juanvi Sánchez: Arte y Reutilización

El Centro Cultural ha inaugurado la exposición "El Museo de las Segundas Oportunidades", una original propuesta del artista Juanvi Sánchez que estará abierta al público hasta el 14 de noviembre. El alcalde, Pedro Samuel Martín, y la concejala de Biblioteca, Noemí Fernández Castaño, presidieron la inauguración. La muestra, que forma parte de la programación de La Semana de la Biblioteca, invita a reflexionar sobre la reutilización y el valor que puede surgir de lo cotidiano.

Juanvi Sánchez, conocido por su experimentación con la recuperación de materiales, transforma objetos olvidados y reciclados en piezas de arte que combinan "humor, crítica y poesía", demostrando que lo que ya no tiene valor puede resurgir como una nueva expresión artística. El alcalde destacó el "intenso trabajo" detrás de la exposición.

La muestra podrá visitarse en horario de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Además, se han programado visitas guiadas para los colegios de Carbajosa.

El Ayuntamiento anima a vecinos y visitantes a disfrutar de esta propuesta que aúna creatividad, sostenibilidad y sensibilidad social.