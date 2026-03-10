Carbajosa acogerá la carrera Kilómetros Solidarios el próximo 29 de marzo

Carbajosa de la Sagrada acogerá el próximo domingo 29 de marzo la carrera Kilómetros Solidarios, una prueba de 7 kilómetros que discurrirán principalmente por la Vía Verde que une el municipio con Alba de Tormes. También habrá una marcha solidaria de 3 km. La carrera se celebrará el domingo 29 de marzo y la salida se efectuará a las 10:30 horas en el Complejo Deportivo Exterior de Carbajosa. Se ha establecido un premio para los 3 primeros corredores en categorías masculino y femenino (ambas categorías absolutas). También habrá premios para el primer corredor y corredora de las categorías senior y veterano.

Las inscripciones se pueden realizar hasta este jueves, día 26 de marzo, en www.racetime.es. El precio de la inscripción tiene un coste de 6€ para la carrera y marcha; y existe un dorsal 0 por el mismo importe.

Además, este año habrá varias carreras infantiles las cuales son hasta 5 años 150 metros, de 6 a 10 años 400 metros y de 11 a 14 años 700 metros.