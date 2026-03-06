Carbajosa aprueba una modificación presupuestaria de 905.000 euros para reforzar servicios, actividades y subvenciones municipales

De esta forma se atenderán necesidades urgentes del municipio reforzando el área de gestión municipal

Pleno anterior celebrado en el Ayuntamiento de Carbajosa
El pleno del Ayuntamiento de Carbajosa que ha tenido lugar este viernes, 6 de marzo, ha aprobado una partida presupuestaria de 905.000 euros para reforzar diferentes áreas de gestión destinadas a necesidades urgentes que tenga el municipìo carbajoseño. La propuesta, además, ha salido adelante con los votos de PP y VOX, mientras que los concejales no adscritos y PSOE han votado en contra.

El propio alcalde ha defendido esta medida exponiendo que “esta modificación de crédito responde a la necesidad de dar cobertura económica a actuaciones y gastos que no pueden aplazarse al próximo ejercicio y que resultan necesarios para seguir atendiendo las demandas de los vecinos y continuar mejorando la calidad de vida en el municipio”.

Según han destacado en el propio pleno, las cuantías se destinarán de esta forma: 371.000 euros para Fiestas, 125.500 euros para Subvenciones, 84.000 euros para Cultura, 53.000 euros para Deportes, 42.067,50 euros para Policía Local, 22.180 euros para Juventud y 10.000 euros para Participación Ciudadana.

Por otro lado, Pedro Samuel Martín, regidor de la localidad, también ha expuesto que “ la inversión en fiestas, cultura, participación ciudadana y apoyo a asociaciones y clubes deportivos debe entenderse como una inversión en cohesión social, dinamización del municipio y bienestar vecinal”, recordando que la organización de eventos festivos son necesarios para atender las necesidades de ocio de la localidad.

