Carbajosa aprueba una modificación presupuestaria de 905.000 euros para reforzar servicios, actividades y subvenciones municipales

El pleno del Ayuntamiento de Carbajosa que ha tenido lugar este viernes, 6 de marzo, ha aprobado una partida presupuestaria de 905.000 euros para reforzar diferentes áreas de gestión destinadas a necesidades urgentes que tenga el municipìo carbajoseño. La propuesta, además, ha salido adelante con los votos de PP y VOX, mientras que los concejales no adscritos y PSOE han votado en contra.

El propio alcalde ha defendido esta medida exponiendo que “esta modificación de crédito responde a la necesidad de dar cobertura económica a actuaciones y gastos que no pueden aplazarse al próximo ejercicio y que resultan necesarios para seguir atendiendo las demandas de los vecinos y continuar mejorando la calidad de vida en el municipio”.

Según han destacado en el propio pleno, las cuantías se destinarán de esta forma: 371.000 euros para Fiestas, 125.500 euros para Subvenciones, 84.000 euros para Cultura, 53.000 euros para Deportes, 42.067,50 euros para Policía Local, 22.180 euros para Juventud y 10.000 euros para Participación Ciudadana.

Por otro lado, Pedro Samuel Martín, regidor de la localidad, también ha expuesto que “ la inversión en fiestas, cultura, participación ciudadana y apoyo a asociaciones y clubes deportivos debe entenderse como una inversión en cohesión social, dinamización del municipio y bienestar vecinal”, recordando que la organización de eventos festivos son necesarios para atender las necesidades de ocio de la localidad.