Carbajosa aprueba un presupuesto de 8,2 millones de euros

Carbajosa de la Sagrada ya tiene presupuesto. El proyecto se ha aprobado este viernes con los votos a favor del equipo de Gobierno. Se trata de unas cuentas que contemplan un gasto de 8.210.420 euros, a los que habría que sumar la subvención de la Junta para el taller de empleo que se ha confirmado después de cerrar las cuentas. Esto supone, que el presupuesto de 2026 tendrá un incremento del 3 por ciento en relación con el del año pasado.

Un presupuesto que el alcalde, Pedro Samuel Martín, ha calificado como “realista, responsable y ajustado al momento que vive Carbajosa. Somos un municipio que crece en población, en actividad económica y en exigencia”. El edil ha destacado la continuidad de estas cuentas que buscan “cumple el programa electoral” y ha destacado proyectos que se llevarán a cabo como la nueva AFE para formar a personas en el sector de la instalación de placas de energía fotovoltaica, la creación de la denominada ‘Ruta de la Salud’ por la vereda de Merinas, la apuesta por los programas para niños, jóvenes, mayores y participación ciudadana. “Es un presupuesto coherente, responsable y damos continuidad a un proyecto de municipio y vida que de estabilidad”, ha concluido.

Por su parte, el concejal de Economía José Álvarez ha detallado las cuentas destacando que en los últimos diez años se han mantenido las tasas y los precios públicos. Así, el 70 por ciento del presupuesto se destina a Bienes y Servicios y un 24,9 por ciento del capítulo de Personal. El Ayuntamiento destina al mantenimiento de centros docentes y educación 749.800 euros, a Cultura 250.000 euros, a la biblioteca municipal 17.900 euros y al funcionamiento del Centro Joven 155.000 euros. Por su parte, la partida de festejos asciende a 215.000 euros incluida la instalación de las luces de Navidad. Para el mantenimiento de instalaciones deportivas van 405.100 euros, para la gestión de las zonas deportivas 184.684 euros y para promocionar el deporte 100.000 euros. Acción Social se lleva 38.400 euros, bienestar animal con 15.500 euros y participación 15.000 euros.

Por último, el capítulo de inversiones tiene una inversión de 197.301 euros que se reparten en inversiones de reposición energético o en infraestructuras como la mejora de la calle Sur.