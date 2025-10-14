Carbajosa apuesta por la animación a la lectura y los bebecuentos

El Ayuntamiento de Carbajosa cuenta con dos programas destinados a que los más pequeños disfruten de la lectura y conozcan nuevas historias. A través de los programas “Animación a la Lectura” y “Bebecuentos” de la concejalía de Biblioteca que han comenzado este mes de octubre, se busca crear un vínculo positivo y duradero entre los niños y la lectura, fomentando la imaginación, la creatividad y el aprendizaje en un entorno lúdico y participativo.

El programa “Animación a la Lectura”, dirigido a niños y niñas de entre 3 y 7 años, propone talleres dinámicos que combinan cuentos, juegos y actividades artísticas inspiradas en libros infantiles. El programa se lleva a cabo cada martes del mes en el Centro Cultural, con dos sesiones, a las 17:30 horas y a las 18:30 horas. Este mes los pequeños podrán disfrutar de las siguientes historias: “el topo que quiso saber quién hizo eso”, “¡Voy a comedte!”, “¡Qué asco de sándwich!” o “¿Dónde viven los monstruos?”.

Por su parte, “Bebecuentos”, diseñado para bebés de 6 a 36 meses y sus familias, ofrece sesiones en las que las historias, la música y las emociones se convierten en las protagonistas, favoreciendo el desarrollo del lenguaje y el vínculo afectivo a través de la lectura compartida. En este caso, las sesiones se desarrollan cada jueves, también en el Centro Cultural, a las 17:30 y a las 18:15 horas. Este mes la programación incluye las historias: “¿Dónde están las fresas?”, “¡Qué rico!”, “La jirafa Marcelina” y “¡Qué risa de huesos!”.

Ambas iniciativas arrancan esta semana con la segunda historia de su programación tras una gran participación en su primera semana de octubre.

El Ayuntamiento continúa con su apuesta por la educación cultural y la formación lectora desde la infancia, consciente de que el hábito de leer se construye poco a poco, a través de experiencias cercanas, divertidas y significativas.