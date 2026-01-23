Carbajosa cede una parcela para su centro de salud

El pleno ordinario celebrado este mediodía en el ayuntamiento ha aprobado por unanimidad la cesión de la parcela de equipamiento SG- EQ-2-S de titularidad municipal a la Junta de Castilla y León para la implantación de un Centro de Salud en Carbajosa. “Este nuevo paso es fruto del trabajo y del compromiso mantenidos durante muchos años por el Equipo de Gobierno en la transformación del consultorio médico para dar respuesta a las necesidades de Carbajosa” ha subrayado el alcalde, Pedro Samuel Martín, durante el pleno.

La iniciativa ha contado con los votos favorables de Vox, del concejal no adscrito y del grupo Socialista, que considera el nuevo Centro de Salud “una infraestructura que Carbajosa necesita desde hace mucho tiempo” ha explicado su portavoz.

En el apartado de ruegos y preguntas, la concejala de Sanidad, Noemí Fernández, ha explicado que la reubicación de Protección Civil de Carbajosa está relacionada con la futura implantación de un nuevo servicio de podología en el consultorio médico. El objetivo principal del servicio será evitar los desplazamientos de los vecinos para este tipo de consultas. El servició se ubicará en la sala que se había atribuido a Protección Civil en el consultorio durante la pandemia para facilitar una mejor coordinación con los servicios médicos.

Tras finalizar el pleno ordinario municipal, se ha guardado un minuto de silencio en honor de los fallecidos y heridos, así como de sus familiares, en los trágicos accidentes ferroviarios ocurridos esta semana en Adamuz y Gelida.