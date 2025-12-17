Carbajosa celebra su mercado navideño este fin de semana con puestos, juegos y talleres

El mercado navideño de Carbajosa de la Sagrada ya está a la vuelta de la esquina ya que tendrá lugar este sábado y domingo, 20 y 21 de diciembre. La nueva edición de esta iniciativa llega con novedades dentro de su ya extensa programación, que cuenta con actividades infantiles, animación, sorteos y concursos.

A las 10.00 horas abrirán las puertas del polideportivo municipal y comenzará la venta de productos en los distintos stands, aunque será a las 11.00 horas cuando se inaugure oficialmente. Entre las 10:00 y las 14:00 horas se celebrarán juegos gigantes y un taller de globoflexia organizados por La Ciudad de las Niñas y los Niños de Carbajosa, y de 12:00 a 14:00 horas habrá una actividad de body painting de Cibercarba.

Los momentos cumbre de esta tercera edición llegarán el sábado por la tarde, con el inicio del tren navideño a partir de las 17:00 horas, el III Concurso de Roscón de Reyes que se celebrará en el propio Polideportivo municipal y el Pasacalles del Cartero Real desde la Plaza Mayor hasta el Mercado a partir de las 20:00 horas, que contará con cabezudos, zancudos, Buzón Mágico y el acompañamiento de la Asociación Cultural.

La novedad del tren navideño que recorrerá las principales calles de Carbajosa consiste en que, con su ticket de 1€, destinado a la asociación ELA, los vecinos podrán disfrutar además de un chocolate con churros en la Plaza Mayor por 2€.

El domingo el mercado abrirá nuevamente a las 10:00 horas, y, a partir de las 19:00 horas, acogerá un Bingo Solidario en favor de ELA, organizado por Avercasa. Tras su finalización, se realizará el sorteo de premios de vales, que podrán obtener los visitantes del mercado con compras superiores a 20€ en los stands, poniendo así el broche de oro a este Mercado Navideño tan especial.

Durante la mañana del sábado y el domingo se desarrollarán actividades especiales infantiles dirigidas a niños y niñas nacidos entre 2014 y 2019, con tres turnos, de 10:00 a 11:00 horas, de 11:00 a 12:00 horas y de 12:00 a 13:00 horas.

Habrá también castillos hinchables con animación, sábado y domingo, con horario de 10:00 a 14:00 horas, por la mañana, y de 17:00 a 20:00 horas, por la tarde.