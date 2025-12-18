Carbajosa celebra la vigésima edición de su Certamen Literario de Navidad

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada, a través de su biblioteca municipal, ha puesto en marcha una nueva edición del Certamen Literario “Narraciones de Navidad”. Una iniciativa cultural con amplia trayectoria que pretende implusar la creatividad literaria y artística de sus vecinos en torno a la temática navideña.

En el certamen podrán participar personas de cualquier edad, repartidas entre las cuatro categorías establecidas: adultos, juvenil, infantil I e infantil II. Los participantes adultos y juveniles podrán presentar poemas o relatos breves de entre una y cinco páginas, admitiéndose en la categoría juvenil también trabajos en formato cómic. En las categorías infantiles se aceptarán poemas, cuentos, relatos e ilustraciones originales en tamaño DIN A4 realizadas con cualquier técnica como acuarela, cera o lápiz.

Todas las obras deberán ser originales e inéditas, y presentarse tituladas y firmadas por su autor. La entrega de los trabajos se realizará en sobre cerrado, acompañados de la documentación requerida, en la biblioteca municipal.

El plazo de presentación de las obras permanecerá abierto del 9 al 30 de diciembre de 2025. Las bases completas del certamen y los sobres para participar podrán recogerse en el mostrador de la biblioteca y estarán disponibles en la página web del Ayuntamiento.

Las obras presentadas serán expuestas y publicadas en la web del Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada a partir del 2 de enero de 2026, y el día 8 de enero el Ayuntamiento realizará una entrega de obsequios a todos los participantes.

El Ayuntamiento de Carbajosa anima a participar en esta vigésima edición, que un año más, crea un espacio para la lectura y la cultura en torno a la Navidad.