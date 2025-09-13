Carbajosa clausura el curso de instalación y mantenimiento de placas solares

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha clausurado esta mañana el Programa Mixto de Formación y Empleo en Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Solares Fotovoltaicas, denominado “Energía Solar Carbajosa”. Ocho vecinos del municipio han participado en esta iniciativa que, durante seis meses, ha combinado formación teórica y práctica.

El proyecto final consistió en la instalación de una planta fotovoltaica en el CEIP Isabel Reina de Castilla, donde se han colocado 60 paneles solares policristalinos. Esta actuación permitirá reducir el consumo energético del centro escolar y avanzar en el compromiso de Carbajosa con la sostenibilidad y la eficiencia energética.

El acto de clausura se celebró en el salón de plenos municipal, donde el alcalde, Pedro Samuel Martín, y el concejal de Empleo y Desarrollo Local, José Álvarez, hicieron entrega de los certificados a los alumnos-trabajadores. Tras 900 horas de formación, los participantes se han convertido en técnicos capacitados en montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas.

El alcalde agradeció “la gran labor desempeñada en el colegio Isabel Reina de Castilla, que contribuirá a reducir los altos costes energéticos del municipio”, y elogió el “comportamiento ejemplar” de los alumnos. Por su parte, el concejal Álvarez resaltó la relevancia del programa como “primer paso en el mercado laboral” y adelantó la intención de impulsar nuevas ediciones.

Con esta iniciativa, en colaboración con el ECYL, Carbajosa refuerza su apuesta por la formación, el empleo y la transición hacia un modelo energético más sostenible.