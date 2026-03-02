Carbajosa concluye la peatonalización de la calle Villares, en plena zona deportiva

El Ayuntamiento de Carbajosa ha concluido las obras de adecuación de la calle Villares, una intervención estratégica al tratarse de uno de los principales accesos a las instalaciones deportivas municipales y a equipamientos educativos del entorno. Con esta actuación, el Consistorio culmina un proyecto orientado a reforzar la funcionalidad de la vía, mejorar la seguridad y dotar a la zona de una imagen renovada y acorde con el conjunto urbano, según informa en un comunicado.

La intervención se ha desarrollado en el tramo comprendido entre la calle Pelabravo y el centro municipal de educación preescolar, con una inversión de 119.939,96 euros financiados a través de los Fondos de Cooperación de la Junta de Castilla y León. El proyecto ha supuesto la sustitución del pavimento anterior, que presentaba un notable deterioro, por un nuevo adoquinado prefabricado de hormigón diseñado para ofrecer mayor resistencia y facilitar el tránsito rodado en una zona de uso intensivo.

El nuevo firme incorpora una ejecución técnica que mejora la circulación y favorece un acceso más cómodo y seguro, no solo para los vehículos particulares, sino también para los servicios municipales y vehículos de emergencia, garantizando así una respuesta ágil ante cualquier eventualidad en un entorno con alta concentración de actividad deportiva y educativa.

El proyecto ha incluido la reordenación y adecuación de las aceras y zonas peatonales para garantizar la accesibilidad en todo el tramo, eliminando barreras y mejorando la continuidad de los itinerarios. Asimismo, se han creado nuevas zonas ajardinadas que aportan una imagen más cuidada y armónica, integrando la calle Villares en el entorno del Parque Ciudad de los Niños, los Centros Educativos y el Recinto Ferial.

En los espacios verdes se ha instalado un sistema de riego por goteo que optimiza el consumo de agua y garantiza el mantenimiento adecuado de la vegetación. Además, al igual que en otras zonas del municipio, se prevé la incorporación periódica de flor de temporada, contribuyendo a mantener una estética renovada y coherente con la política municipal de cuidado y embellecimiento de los espacios públicos.

La intervención también ha contemplado la instalación de un número significativo de bancos y elementos de mobiliario urbano, favoreciendo la creación de un entorno más amable y funcional. De este modo, la calle Villares no solo mejora como vía de acceso, sino que se consolida como un espacio de paseo y estancia para vecinos, familias y usuarios de las instalaciones deportivas.

El concejal de Obras Públicas, Ángel Manso, ha destacado que “con la finalización de esta obra se da un paso importante en la mejora de una de las zonas con mayor actividad del municipio, por ello, dada la gran aceptación de la obra, se estudia ya ampliarla hasta el Pabellón Municipal”.

Según ha señalado, “se ha trabajado con una visión integral, no solo para renovar el firme, sino para ordenar el espacio, reforzar la accesibilidad, facilitar el acceso a vehículos de servicio y emergencia y ofrecer un entorno más cómodo y agradable para los vecinos”.

Esta actuación responde al compromiso del Ayuntamiento de continuar modernizando las infraestructuras municipales con criterios de durabilidad, eficiencia y calidad urbana, garantizando espacios seguros y adaptados a las necesidades actuales de Carbajosa.