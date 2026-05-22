Carbajosa creará siete nuevos puestos de trabajo en 2027 en el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha aprobado cambios en su Relación de Puestos de Trabajo en el Ayuntamiento para el próximo año. Esto supone que se han creado siete nuevos puestos: tres de administrativo, uno de arquitecto, uno de ingeniero técnico industrial, uno de tesorero y uno eventual de confianza, tal y como recoge el expediente tramitado.

La última Relación de Puestos de Trabajo fue aprobada en el año 2017, cuando se llevó a cabo una revisión profunda de la estructura municipal, incluyendo el análisis de las funciones realizadas por los trabajadores y un sistema de valoración de los puestos. La modificación actual, sin embargo, “tiene un carácter puntual y responde a la necesidad de reforzar áreas estratégicas de la gestión municipal y adaptar la estructura del Ayuntamiento a las nuevas demandas del servicio público”, como ha asegurado el concejal delegado.

La modificación de la RPT salió adelante con los votos a favor del equipo de Gobierno, la abstención del concejal no adscrito y del concejal de Vox, y el voto en contra del PSOE, justificando que era necesario un estudio más profundo de la RPT.

Además, se han aprobado los festivos locales para el año 2027, que serán el 12 de junio y el 8 de septiembre.

Durante la sesión plenaria se dio también cuenta de la renuncia presentada por la concejala del PSOE María Rosa Illera, quien ha comunicado por escrito su decisión de dejar el acta por motivos laborales.

En el apartado de mociones se debatieron las propuestas presentadas por el concejal no adscrito, Jesús Luis de San Antonio, y por el Grupo Municipal Socialista, relativas a la implantación de un plan integral de seguridad vial y programa de prevención en el municipio, con especial atención al polígono industrial, y a la mejora de la seguridad vial y revisión de las medidas de regulación del tráfico en la avenida Carbajosa de la Sagrada.

Tanto el concejal no adscrito como el grupo socialista plantearon la revisión de la ubicación del radar instalado en esta vía, el estudio de nuevas medidas preventivas y la mejora de la señalización. Ambos trasladaron el malestar existente entre vecinos y usuarios habituales de la zona, especialmente por las sanciones impuestas en los últimos meses, y defendieron que la seguridad vial debe combinar prevención, educación y medidas físicas, como semáforos o resaltos, sin depender únicamente de un dispositivo sancionador.

Desde el equipo de Gobierno se defendió que la instalación del radar está avalada por informes técnicos de la Policía Local elaborados desde el año 2023, en los que se advertía de la elevada intensidad de tráfico, el tránsito continuo de peatones y trabajadores, y la existencia de antecedentes de accidentes y atropellos en la zona. Tanto el portavoz del equipo de Gobierno, Ángel Manso, como el concejal de Policía, Domingo Elena, rechazaron que el dispositivo tenga una finalidad recaudatoria y defendieron su carácter preventivo, así como la necesidad de reducir la velocidad de tránsito en esta zona, un objetivo que, según señalaron, ya se está consiguiendo.

Las mociones fueron rechazadas con los votos en contra del PP.

Posteriormente, el pleno debatió la moción presentada por el grupo municipal popular, relativa al apoyo a las reivindicaciones de la Plataforma en Defensa de las Comunicaciones de Salamanca. El alcalde, Pedro Samuel Martín, defendió la necesidad de respaldar estas reclamaciones ante lo que calificó como “una falta de respuesta del Gobierno central en materia de comunicaciones ferroviarias y viarias para Salamanca y su provincia”. La moción salió adelante con los votos a favor del grupo municipal popular, del concejal de Vox y del concejal no adscrito, y la abstención de los socialistas.