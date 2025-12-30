Carbajosa entrega los premios de sus concursos navideños
El Ayuntamiento ha repartido 1.050 euros en premios tanto económicos como en cestas de productos
Carbajosa ya tiene ganadores para los distintos concursos que ha organizaod estas navidades. El alcalde de la localidad, Pedro Samuel Martín, ha sido el encargado de entregar los premios a los ganadores del V Concurso de Decoración Navideña de Balcones, Fachadas y Jardines Exteriores y del VII Concurso de Decoración Navideña de Escaparates de Comercios de Carbajosa, dos iniciativas consolidadas que cada año cuentan con una mayor participación y con un nivel más alto.
En total, el Ayuntamiento ha repartido 1.050 euros en premios entre ambas categorías, con premios económicos y cestas de productos valoradas en diferentes cuantías.
En el concurso de fachadas, balcones y exteriores, se ha resuelto con puntuaciones muy parejas, habiendo una diferencia mínima de dos puntos entre el primer clasificado y el tercero. En esta ocasión, ha ganado Rocío Jiménez Calabrias con su “Maite y su casita de jengibre”, seguida de Ángel García Martín y Carmen Martín Delgado, todos ellos con propuestas muy diferentes, pero igualmente llamativas y destacables.
En la categoría de los pequeños y medianos comercios, ha resultado ganador la peluquería Tu Estilo, con solo dos puntos de diferencia respecto a La Pastelería de Carbajosa, seguidos en tercer lugar por el salón de manicura y pedicura Beauty Vogue.
El Ayuntamiento ha querido agradecer la participación desinteresada como jurado profesional de Coral Corona, artista y diseñadora salamantina, cuya experiencia y sensibilidad artística han sido clave para valorar la originalidad, el diseño y la calidad estética de las diferentes propuestas presentadas en los concursos.
