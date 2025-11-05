Carbajosa estudia instalar estaciones de aparcamiento para bicicletas y patinetes,

El alcalde, Pedro Samuel Martín ha mantenido un encuentro con representantes de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de una empresa ubicada en el Montalvo I para hablar sobre una nueva propuesta, vinculada a la sostenibilidad, que plantea la instalación de estaciones de aparcamiento para bicicletas y patinetes eléctricos en dicha empresa.

El objetivo es fomentar el uso de medios de transporte sostenibles, ofreciendo a los usuarios espacios seguros, accesibles y modernos donde estacionar sus vehículos. De este modo, se busca impulsar una movilidad más responsable y adaptada a las nuevas formas de transporte urbano.

La propuesta, basada en diferentes modelos aplicados ya en ciudades como Valladolid con “Parkibici” o “Don Cicleto” en las estaciones de tren de ADIF, busca lograr reducir el uso del coche, ofrecer una mayor seguridad a los usuarios y consolidar el compromiso del municipio con la sostenibilidad. Estos modelos funcionan mediante aplicaciones, con acceso a través de contraseña o tarjeta municipal al aparcamiento.

El Ayuntamiento de Carbajosa estudiará esta nueva posibilidad con el objetivo de seguir apostando por la movilidad y la sostenibilidad en una Carbajosa cada vez más verde y con una mayor calidad de vida.