“Carbajosa por un Futuro Verde”, la exposición que promueve la concienciación ambiental en Carbajosa de la Sagrada

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha puesto en marcha la exposición “Carbajosa por un Futuro Verde”, una iniciativa dirigida a reforzar la concienciación ciudadana sobre la importancia del cuidado del medioambiente que puede verse en el Centro Cultural de la localidad hasta el 17 de abril.

La muestra, compuesta por paneles educativos, tiene como objetivo recordar a la población la relevancia de adoptar hábitos responsables con el entorno, así como explicar de forma clara por qué y cómo proteger el medio natural. Asimismo, la exposición incide en las consecuencias derivadas de la inacción frente a problemas como la contaminación y la generación de residuos, subrayando la necesidad de un compromiso colectivo.

Bajo el lema “Carbajosa por un Futuro Verde”, el Ayuntamiento invita a la ciudadanía a reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones en el planeta, recordando que solo disponemos de un entorno natural que debe ser cuidado como nuestro propio hogar.

Con este tipo de iniciativas, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la sostenibilidad y la promoción de valores ambientales entre la población.