Carbajosa gana el primer premio del 'Gran TIC del Verano' y lo invierte en su aula de informática

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha sido galardonado con el primer premio de la Categoría C (poblaciones con más de 4.000 habitantes) del 'Gran TIC del Verano', un concurso que busca impulsar la formación digital en el medio rural.

Este martes, el teniente alcalde, José Álvarez, y la responsable del Aula de Informática, Ana Belén Acosta, recogieron el premio en una ceremonia celebrada en Venialbo. El reconocimiento se traduce en un cheque de 3.000 euros que se destinará íntegramente a mejorar y equipar el Aula de Informática municipal. Próximamente, el Consistorio deberá seleccionar los productos tecnológicos deseados de un catálogo específico.

El galardón es el resultado directo de la gran participación de los vecinos y el esfuerzo de la concejalía de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento. El concurso, desarrollado entre junio y octubre, fue promovido por el programa CyL Digital y financiado por la Unión Europea, con el objetivo de fomentar la alfabetización digital.

Carbajosa gana el premio Gran TIC del Verano | Ayuntamiento Carbajosa de la Sagrada

Cerca de 100 municipios de Castilla y León participaron en la iniciativa, que distribuyó premios por categorías según el número de habitantes y donde se formaron 400 personas a través de los 29 cursos online impartidos durante esos meses.

En la ceremonia de entrega, el viceconsejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta, Luis Enrique Ortega Arnaiz, celebró la iniciativa: “Los datos hablan por sí mismos, esta iniciativa ha sido un éxito gracias a la apuesta de la Junta por el potencial del mundo rural y el avance de la digitalización en cada rincón de Castilla y León”.

Salamanca destacó como la provincia con mayor representación entre los municipios premiados, acumulando tres galardones. Además de Carbajosa de la Sagrada, resultaron ganadores Peñaranda y Aldearrubia. El resto de los premiados fueron Venialbo, Sahagún y Nava de la Asunción.