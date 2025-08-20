Carbajosa homenajea a Diego Martín, campeón de España Infantil de Golf en la modalidad “Pitch and Putt"

En la mañana de este miércoles el Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha recibido al deportista, Diego Martín Alonso, el carbajoseño reciente Campeón de España Infantil de Golf en la modalidad “Pitch and Putt” en la competición celebrada en A Coruña.

Diego, que comenzó a practicar golf en 2021 y que disputó su primer torneo en mayo de 2022, se ha convertido en tan poco tiempo en una de las jóvenes promesas del golf de Castilla y León con tan solo 14 años. Es miembro del club deportivo “La Valmuza Golf”, donde entrena junto a José Dávila. Alberto Dávila y Daniel Guerra. Además de su reciente éxito, cuenta con una larga lista de logros entre los que cabe destacar un subcampeonato alevín de Castilla y León en 2023 y un subcampeonato absoluto de “Pitch and Putt” de Castilla y León en 2024, a lo que hay que añadir numerosas victorias en torneos celebrados en “La Valmuza Golf” y en varias pruebas del Campeonato “LigasGolf” en Castilla y León. Sus próximos objetivos son el Campeonato de España Infantil de Federaciones Autonómicas y el Campeonato de España Sub16 de 2026.

El joven golfista ha recibido un pequeño obsequio institucional entregado por el alcalde, Pedro Samuel Martín, y ha firmado en el Libro de Honor de Carbajosa donde ha escrito un mensaje en el que ha animado a practicar golf y ha agradecido a Carbajosa, a su club “La Valmuza Golf” y a sus entrenadores.

El alcalde ha destacado que “es muy importante dar visibilidad a talentos como Diego, que suponen una inspiración para los jóvenes del pueblo”.

Diego es una muestra más del talento que hay en Carbajosa, un talento al que el Ayuntamiento quiere dar toda la visibilidad posible.