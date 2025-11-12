Carbajosa impulsa “RE-USANDO”, una iniciativa para educar a los escolares en el cuidado del medio ambiente

El proyecto municipal La Ciudad de las Niñas y los Niños de Carbajosa ha puesto en marcha este mes de noviembre una nueva iniciativa ambiental bajo el lema “RE-USANDO”, con el objetivo de concienciar a los más pequeños sobre la importancia de cuidar el planeta a través de gestos cotidianos.

La propuesta gira en torno a las llamadas siete erres del consumo responsable —Reducir, Reutilizar, Reparar, Renovar, Recuperar, Reciclar y Rediseñar— y está dirigida a los alumnos de los centros educativos del municipio, que están participando en dinámicas que combinan aprendizaje, creatividad y compromiso ecológico.

Durante estos días, los jóvenes reporteros del proyecto han salido a las calles para entrevistar a los vecinos sobre sus hábitos ambientales y las acciones que realizan en su día a día para reducir residuos. Además, han llevado a cabo una investigación sobre los distintos tipos de contenedores, aprendiendo a identificar su uso y la importancia de una correcta gestión de los desechos.

Como parte de la iniciativa, los participantes también han visitado en el Centro Cultural la exposición “El Museo de las Segundas Oportunidades”, un espacio que muestra cómo los objetos pueden tener una nueva vida gracias a la reutilización y la imaginación.

Con RE-USANDO, el Ayuntamiento de Carbajosa refuerza su apuesta por la educación en valores, la responsabilidad ecológica y la participación activa de la infancia en la mejora del entorno, implicando a los escolares en la transformación sostenible de su municipio.