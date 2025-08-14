Carbajosa llena de color sus calles con el concurso de disfraces y su tradicional chupinazo

Las fiestas de los pueblos siempre son los momentos más esperados para muchos jóvenes salmantinos. Este jueves, 14 de agosto, ha sido el turno de Carbajosa de la Sagrada, que ha visto como las calles se llenaban de color para el tradicional desfile y concurso de disfraces.

Decenas de jóvenes se han animado desde las 20:00 horas a participar en un día en el que la originalidad estaba al gusto del consumidor, lo que ha hecho que muchas personas se acercaran al lugar para disfrutar y ver, cómo no, algunas vestimentas hechas a mano, donde las horas y horas que se han destinado han tenido sus frutos.

Chupinazo en Carbajosa con batucad

Asimismo, y a partir de las 22:15 horas, se han repartido las pañoletas que indican el orgullo de sentirse de Carbajosa de la Sagrada. Más tarde, y como no podía ser de otra forma, el chupinazo ha puesto la guinda a una tarde repleta de risas y donde los jóvenes y no tan jóvenes han podido disfrutar y así seguir con unos días tan esperados para muchos.

Como no podía ser de otra forma, el municipio carbajoseño ha preparado en su gran recinto ferial una noche de música y bailes para todas las edades. A partir de las 00:00 horas, se podrá disfrutar de la orquesta Royal con todos los antiguos temazos y los más actuales.