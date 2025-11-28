Carbajosa modificará el suelo del consultorio médico para convertirlo en centro de salud

Carbajosa de la Sagrada ha aprobado varios puntos en el pleno celebrado durante este viernes, 28 de noviembre. El primero de ellos, y más importante, ha sido el de modificar el suelo de la parcela del actual consultorio para ser convertido en centro de salud, lo que se convierte en un paso más cercano para la creación del mismo y del que se beneficiarán miles de personas.

Por otro lado, también se ha aprobado la adhesión al convenio de colaboración entre JCYL y la Federación de Municipios y Provincias de Castilla y León que “facilitará la eficacia, la coordinación y la homogeneidad en la selección de los agentes” en el los procesos selectivos de ingreso en los Cuerpos de Policía Local.

Además, también se han aprobado 45.489,37 euros adicionales para actuaciones en el asfaltado del Polígono El Montalvo III para adquirir postes, báculos y señalización en Carpihuelo y La Ladera.

También se ha aprobado la modificación de la ordenanza municipal sobre convivencia y protección de bienes e instalaciones públicos y privados, consistente en pequeñas correcciones y la introducción de nuevos artículos centrados en las infracciones relacionadas con la invasión de la vía pública por vegetación procedente de fincas privadas.