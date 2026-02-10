Carbajosa pavimenta y pone mobiliario urbano en las calles Zurguén y Pozo

Las calles Zurguén y Pozo ubicadas en el casco urbano de Aldeatejada cuentan ya con nueva pavimentación y mobiliario que ha permitido reforzar la seguridad de vehículos y peatones en la zona, así como habilitar espacios más amplios y confortables para los vecinos. Se trata de un proyecto que contempla también la creación de una red separativa de aguas pluviales que recoge el agua de lluvia de la calle y desagua en la margen izquierda del arroyo Zurguén, evitando así que la escorrentía llegue hasta la depuradora minimizando los gastos que soporta el Ayuntamiento.

La creación de esta red separativa ha hecho necesario el levantamiento del firme, por lo que se ha aprovechado para atajar el deterioro de estas dos calles y dar una mayor amplitud tanto para el tráfico rodado como par el tráfico peatonal. Para ello, se ha instalado un nuevo pavimento adoquinado en plataforma única de uso compartido entre vehículos y peatones. De esta manera, la delimitación de la zona del tráfico rodado y el tránsito de peatones se ha hecho a través de adoquines de diferentes colores eliminando los bordillos y desniveles para poder ampliar ambas superficies en caso de necesidad. Además, se ha renovado el mobiliario urbano de estas calles instalando dos nuevos bancos y dos nuevas papeleras.

En total, la creación de la nueva red separativa de aguas pluviales, la pavimentación y la renovación del mobiliario, ha supuesto una inversión total de 130.000 euros.