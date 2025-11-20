Carbajosa presenta sus actividades contra la violencia de género con motivo del 25N

La concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Carbajosa ha preparado diferentes actividades con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer con el objetivo de concienciar y sensibilizar a los vecinos, principalmente a los más jóvenes, sobre esta lacra de la sociedad. El alcalde Pedro Samuel Martín, y la concejala de Igualdad, Noemí Fernández, han presentado el cartel con la programación especial que arranca este viernes con un torneo de fútbol contra la violencia de género, organizado por el Centro Joven de Carbajosa, con un precio de inscripción por persona de 3€ en beneficio de la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia de Género (ADAVAS). Tendrá lugar a las 20:00 horas en las pistas deportivas municipales.

El sábado 22 de noviembre, el Centro Joven ha preparado también un juego interactivo de preguntas, en el que se deben romper estereotipos, actitudes o conversaciones normalizadas vinculadas a la violencia de género.

El lunes 24 se colocará una lona conmemorativa en el balcón del Ayuntamiento a las 12:00 horas, y por la tarde Cibercarba llevará a cabo un taller para sus niños en el que diseñarán y pegarán carteles contra la violencia de género.

Por último, el 25 de noviembre, día central de la programación, se leerá un manifiesto institucional a las 11:00 horas en la Plaza del Ayuntamiento que dará paso a un Punto Violeta y a “Clic por la Igualdad”, un mural colaborativo digital en el que cada vecino podrá dejar su mensaje por la igualdad en el Aula de Informática. A las 12:00 horas comenzará la actividad colaborativa de La Ciudad de las Niñas y los Niños de Carbajosa “Construyamos contra la violencia de género”.

El Ayuntamiento de Carbajosa apuesta por la educación, la sensibilización y la participación ciudadana en esta fecha tan importante para avanzar hacia una sociedad igualitaria libre de violencia.