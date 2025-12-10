Carbajosa presenta una navidad llena de sorpresas y solidaridad

Mercadillo navideño, talleres, cuentacuentos, audiciones, concursos y actividades para los niños son algunas de las actividades que ha programado el Ayuntamiento de Carbajosa para el disfrute de sus vecinos. Un programa que ha quedado abierto este miércoles con la inauguración de un enorme belén en el centro cultural. Aunque el belén es ya una tradición en la localidad, en esta edición se ha batido el récord en tamaño y número de figuras.

Ubicado en la sala de exposiciones del centro cultural del municipio, los alumnos de la AFE de Jardinería Lorenzo Milani han sido los encargados de montar cada pieza. Un belén que hace guiños a Salamanca ya que se han incluido plantas autóctonas, aves silvestres y detalles de la provincia. Un belén que podrá visitarse por libre o bien con las visitas guiadas programadas por el Ayuntamiento de la localidad.

Carbajosa presentación belén y programa de Navidad (19).jpeg

Carbajosa presentación belén y programa de Navidad (4).jpeg

En la presentación de las actividades han participado Alba Hernández, concejala de Fiestas, Thania Valdés, concejala de Medio Ambiente, y Víctor Sánchez, concejal de Participación Ciudadana. Hernández ha destacado la apuesta por una programación inclusiva en la que pueda participar toda la familia y ha desgranado un programa ambicioso que concluye con una cabalgata de reyes llena de música, zancudos y sorpresas.

Entre las actividades para los niños no faltan los cuentacuentos, talleres de navidad, hinchables y atracciones, o las campanadas para toda la familia el lunes 30. Los mayores por su parte disfrutarán de salidas o una fiesta de fin de año con música de su época. Patinaje sobre hielo, exhibiciones de música y gimnasia y las visitas de papa Noel y el cartero real completan el programa.

Mención aparte merece el mercado navideño que esté año cumple su tercera edición. En esta ocasión se celebrará en el pabellón deportivo y cuenta con un programa propio que incluye juegos gitanes, talleres, animación, un tren navideño solidario con chocolate y un bingo solidario. La recaudación este año se destinará a la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica, ELA y además, por cada veinte euros de compras se repartirán vales para un sorteo final. El mercado tendrá lugar los días 20 y 21 de diciembre.

