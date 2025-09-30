Carbajosa presenta su nuevo pasaporte “Al cole andando con mis amigos”

La iniciativa de “La Ciudad de las Niñas y los Niños de Carbajosa”, en colaboración con la concejalía de Medio Ambiente, se inició en la pasada “Feria de la Movilidad” celebrada el 22 de septiembre en la que se repartieron los primeros pasaportes entre los niños asistentes. Cada año, durante la Semana Europea de la Movilidad, Carbajosa fomenta que sus escolares acudan a los colegios andando con la motivación de obtener sellos que canjear en la ruleta de premios. Tras el éxito continuado de la iniciativa, en la que participaron más de 200 escolares en la edición de este año, el Ayuntamiento y “La Ciudad de las Niñas y los Niños de Carbajosa” han decidido dar un paso más con la propuesta y convertirla en algo presente durante todo el curso escolar.

Durante las próximas semanas se repartirán los nuevos pasaportes “Al cole andando con mis amigos” cuya validez será anual. El pasaporte cuenta con numerosas ilustraciones y frases inspiradoras de Francesco Tonucci, el ideólogo del proyecto internacional de La Ciudad de los Niños, ya que la iniciativa se enmarca en las principales líneas de actuación del proyecto. El pasaporte cuenta también con un apartado de propuestas, en el que los niños podrán escribir sus sugerencias o ideas para seguir mejorando Carbajosa que serán escuchadas en el Consejo de “La Ciudad de las Niñas y los Niños de Carbajosa”.

Pasaportes entregados a los escolares en Carbajosa

El objetivo sigue siendo motivar a los pequeños del pueblo a ir andando al colegio acompañados de sus familiares o amigos para poder obtener pequeñas recompensas. Al inicio de cada trimestre se establecerán puntos de sellado en las diferentes rutas del pueblo para seguir fomentando la sostenibilidad, la actividad física y la autonomía entre los más pequeños, creando un hábito y una rutina semanal saludable. El próximo sellado de pasaportes tendrá lugar después de las vacaciones de Navidad, la semana del 12 al 16 de enero.

El Ayuntamiento de Carbajosa apuesta por una movilidad sostenible y por la educación y concienciación de sus escolares, creando hábitos saludables que mejoran su vida diaria a través de iniciativas como esta