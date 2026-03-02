Carbajosa presenta el programa de actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer

Carbajosa de la Sagrada presenta el programa de actividades que se desarrollará hasta el 9 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer bajo el lema 'Mes de la Mujer'.

La biblioteca municipal habilitará durante todo el mes un punto de interés con libros relacionados con la igualdad para fomentar la lectura y la reflexión en torno al 8M. Desde este lunes y hasta el domingo 8 de marzo, el aula de informática acogerá la iniciativa 'De ellas a nosotras', en la que cada mujer recibirá un código QR que mostrará un mensaje especial de una mujer célebre dedicado a las "mujeres del futuro".

El Centro Joven también acoge la actividad 'Mensajes que florecen' desde las 17 a las 20 horas, donde los participantes podrán recoger un kit con semillas, maceta y mensaje para plantarlo y compartir posteriormente su evolución.

La exposición 'Mujer tenía que ser' podrá ser visitada del 4 al 19 de marzo; una muestra que está dedicada a las mujeres científicas que han cambiado el mundo. El 6 de marzo se dará lectura del manifiesto institucional conmemorativo del 8M. Mientras que el día 7, menores podrán participar en el taller de mariposas de Diamond Painting para niños de entre 8 y 12 años en el aula de cultura.

Durante la última jornada, el día 9, se celebrará un Bingo Musical bajo la perspectiva de la igualdad, en el que menores de entre 11 y 14 años analizarán letras de canciones.

La Biblioteca Municipal pondrá a disposición de los usuarios un marcapáginas especial que mide la violencia contra las mujeres: "la igualdad real se construye desde la educación, la cultura y la participación. Por eso hemos diseñado actividades variadas, dinámicas y adaptadas a diferentes edades, para que el mensaje cale en todos los ámbitos de nuestro municipio”, expresa Noemí Fernández.