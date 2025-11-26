Carbajosa presenta su programa de Navidad: talleres y rutas de belenes para niños y mayores

El Ayuntamiento de Carbajosa, a través de su Área de Cultura, ha presentado los programas de actividades culturales para el mes de diciembre, con iniciativas diseñadas para fomentar la convivencia y la participación vecinal entre todas las generaciones de cara a la Navidad.

El programa incluye actividades específicas para los más veteranos y para los niños del municipio.

Los mayores podrán realizar un taller navideño para crear pequeños árboles de Navidad los días 5 y 12 de diciembre en el Hogar de la Tercera Edad, o disfrutar de una mañana de ruta de belenes y visita a la Ciudad Navideña. Además, el día 19 de diciembre vivirán una jornada especial de convivencia decorando juntos el Hogar de la Tercera Edad.

Por su parte, los niños de Carbajosa podrán participar en un taller navideño para crear una corona de Navidad. Este taller se impartirá en el Centro Cultural en tres sesiones los días 3, 10 y 17 de diciembre.

Con estas propuestas, el Ayuntamiento busca crear un ambiente festivo que sirva de antesala a la Navidad, animando a todos los vecinos a compartir momentos especiales desde los primeros días del mes.