Carbajosa reconoce a la competidora de kickboxing Irene Bazo Vega: "Es un ejemplo y una motivación para los jóvenes del pueblo”

La joven kickboxer Irene Bazo Vega, natural de Carbajosa de la Sagrada, ha visitado el ayuntamiento de su localidad para compartir sus recientes logros con las autoridades municipales. Bazo, que compite en la modalidad de Point Fighting en la categoría cadete mayor femenina, se ha consolidado como una de las mayores promesas de este deporte, siendo la actual medalla de oro de Castilla y León y subcampeona de España en la categoría de menos de 60 kilos.

Irene Bazo, que defiende los colores del club local "El Templo Kickboxing", acumula una impresionante trayectoria. Ha sido campeona de Castilla y León por tercera vez consecutiva y ha escalado posiciones a nivel nacional. Tras conseguir el bronce en 2024 en la categoría de menos de 55 kilos, este año ha logrado la medalla de plata en la de menos de 60 kilos, demostrando una constante superación.

Durante su visita, el alcalde, Pedro Samuel Martín, y el concejal de deportes, Domingo Elena, "Tote", le hicieron entrega de un obsequio institucional como reconocimiento a su esfuerzo. La joven deportista, además, tuvo el honor de firmar en el Libro de Honor de Carbajosa, dejando un mensaje de gratitud a su pueblo y a su club.

El alcalde destacó a Bazo como "un ejemplo y una motivación para los jóvenes del pueblo" y la animó a seguir cosechando éxitos. Con este acto, el ayuntamiento continúa con su política de reconocer y dar visibilidad a los talentos deportivos de Carbajosa de la Sagrada.