Carbajosa refuerza su Aula de Informática con tecnología de vanguardia tras ganar el premio 'Grandes Iniciativas TIC'

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha recibido oficialmente el material tecnológico correspondiente al premio obtenido por su participación en el concurso “Grandes Iniciativas TIC de Verano”, una convocatoria impulsada por CyL Digital. Este equipamiento, valorado en 3.000 euros, ha sido seleccionado directamente del catálogo de recursos de la entidad organizadora con el propósito de actualizar los recursos del Aula de Informática municipal y ampliar sus posibilidades pedagógicas en el ámbito de las competencias digitales.

La incorporación de este material permite al municipio dar un salto cualitativo en su oferta formativa. Entre las novedades destacan dos impresoras 3D que suponen una ampliación significativa de las capacidades del aula, permitiendo organizar talleres de diseño y modelado tridimensional. Esta apuesta por la fabricación aditiva busca fomentar competencias técnicas y resolución de problemas tanto en la población joven como en la adulta, acercando a los vecinos a tecnologías emergentes de vanguardia.

En la misma línea de innovación educativa, se han adquirido dieciséis kits orientados a la programación y la electrónica básica. Estas herramientas transforman objetos cotidianos en interfaces digitales, lo que facilitará la puesta en marcha de actividades STEAM y dinámicas de aprendizaje experimental. Además, la movilidad de la formación se verá reforzada gracias a la llegada de dos ordenadores portátiles, que permitirán trasladar los talleres fuera del aula física y llevar las acciones educativas a distintos espacios municipales según las necesidades de cada curso.

El Aula de Informática también cuenta ahora con cinco nuevas tablets, dispositivos especialmente útiles para entornos de aprendizaje táctiles e intuitivos. Estos equipos se destinarán principalmente a cursos de iniciación a internet, banca electrónica, administración digital y redes sociales, favoreciendo la realización de actividades intergeneracionales. Con esta modernización, el Ayuntamiento de Carbajosa continúa adaptándose a las nuevas demandas tecnológicas y ya trabaja en una nueva programación formativa que integrará el uso de todos estos dispositivos para seguir impulsando la capacitación digital en el municipio.