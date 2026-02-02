Carbajosa refuerza la limpieza de la vía pública con el reparto de 1.200 kits gratuitos para dueños de perros

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha puesto en marcha una nueva campaña de concienciación ciudadana destinada a mejorar la limpieza de los espacios públicos y fomentar una convivencia vecinal. A través de la Concejalía de Bienestar Animal, el consistorio ha iniciado la entrega gratuita de un kit de limpieza compuesto por dispensadores de bolsas para la recogida de excrementos y botellas específicas para diluir los orines caninos en las vías públicas.

Esta iniciativa supone una ampliación significativa respecto a la medida adoptada el año pasado, cuando se entregaron 116 botellas tras la modificación del artículo 27 de la Ordenanza Municipal de Animales de Compañía. En esta ocasión, el Ayuntamiento tiene previsto distribuir 600 dispensadores y otras 600 botellas, asegurando que aquellos propietarios que no obtuvieron el material en la primera fase puedan disponer ahora del equipo completo para sus paseos diarios por el municipio.

El origen de esta acción se encuentra en los resultados de una encuesta canina realizada a principios de 2024. En dicho sondeo, tanto los propietarios de mascotas como el resto de los residentes manifestaron su preocupación por la suciedad derivada de la falta de recogida de heces y las manchas de orina en jardines, zonas verdes y aceras. Con estos datos, el Ayuntamiento busca dar una respuesta eficaz a una demanda vecinal que afecta directamente a la imagen y salubridad del pueblo.

Para poder beneficiarse de esta entrega gratuita, es requisito indispensable que la mascota esté debidamente censada en Carbajosa de la Sagrada. Los propietarios cuyos canes aún no figuren en el registro municipal podrán realizar la inscripción en cualquier momento. Una vez cumplimentado este trámite, podrán recoger su kit en las dependencias del Centro Cultural en su horario de apertura habitual.