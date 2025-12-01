Carbajosa repartirá 600 euros en premios en su concurso de decoración navideña

Hasta 600 euros repartirá el Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada en su concurso de decoración navideña. Una edición, la séptima del certamen, que está destinada a los comercios locales de la localidad con el objetivo de dinamizar e impulsar el negocio local a través de la creatividad, premiando a los establecimientos con la decoración navideña más original, ideal para el ambiente festivo de este mes.

El Ayuntamiento pretende “dar visibilidad a los negocios y sus productos y conseguir que, mediante el concurso, resulten más atractivos para los visitantes”. Podrán participar todos los establecimientos considerados pequeño comercio que estén abiertos al público en Carbajosa, sea cual sea su actividad.

Los 600 euros en premios se repartirán de esta manera. El ganador se llevará 300 euros; 200 euros serán para el segundo premio y 100 euros, para el establecimiento que obtenga el tercer puesto. El Ayuntamiento hará público los comercios premiados a finales de diciembre a través de sus canales de comunicación. Para que el certamen se celebre deberán inscribirse al menos cinco participantes.