Los voluntarios recogerán residuos en la Vía Verde de Carbajosa este sábado

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada, en colaboración con el Servicio de la Oficina Verde de la Universidad de Salamanca, ha organizado una jornada de voluntariado ambiental centrada en la recogida de residuos en la Vía Verde en su tramo municipal. La actividad tendrá lugar el próximo día 11 de abril, en horario de 10:30 a 13:30 horas, y está abierta al público en general.

El punto de encuentro será la Plaza Mayor de Carbajosa de la Sagrada a las 10:30 horas. Las personas interesadas podrán realizar la inscripción en el mismo momento del inicio de la actividad.

Esta iniciativa se desarrolla a través de las Concejalías de Educación y Medio Ambiente del Ayuntamiento, en colaboración con el Servicio de la Oficina Verde de la Universidad de Salamanca, y se enmarca en los proyectos municipales Ciudad de los Niños y Cibercarba, con el objetivo de fomentar la concienciación ambiental, la participación ciudadana y el respeto por los espacios naturales.

El alcalde de Carbajosa de la Sagrada, Pedro Samuel Martín, ha destacado la importancia de este tipo de actividades “para implicar a los vecinos en el cuidado de su entorno y fomentar valores de respeto y responsabilidad medioambiental desde edades tempranas”. Asimismo, ha animado a la ciudadanía a participar en esta jornada “que no solo contribuye a mantener limpio nuestro municipio, sino que también refuerza el compromiso colectivo con la sostenibilidad”.