Carbajosa resuelve más de 1.500 incidencias de la Vía Verde en 2025

El servicio municipal Línea Verde resolvió 1.510 incidencias de un total de 1.822 incidencias comunicadas por los vecinos durante el periodo de 2025, consolidándose como una herramienta de colaboración clave para el mantenimiento de unos servicios municipales de calidad.

Los datos recogidos reflejan una elevada participación ciudadana y un alto grado de eficacia en la atención y resolución de avisos, con un porcentaje cercano al 88% de incidencias solucionadas. Por tipo de incidencia, el mayor número se corresponde con el mantenimiento de las vías públicas, con 628 avisos, que suponen un 34,47% del total, de las cuales se solucionaron 287. El siguiente servicio con mayor número de incidencias es el del agua, con 261 comunicaciones, un 14,49 % del total, y 200 solucionadas.

En Línea Verde se registran también, además de las ya mencionadas, incidencias vinculadas al alumbrado público, basuras, parques y jardines, limpieza y zonas deportivas. De alumbrado público representan el 7,24 %; basuras, el 5,32 %; parques y jardines, un 5,16 %, así como limpieza viaria y zonas deportivas, ambas con el 4,99 % del total.

En cuanto a los tiempos de gestión, los datos indican que el plazo medio de respuesta es de 14 días, y el plazo medio de resolución es de 26 días con grandes variaciones según el tipo de incidencia, destacando especialmente la ágil respuesta a incidencias vinculadas al servicio de agua y el alumbrado, con uno y dos días de tiempo de espera de respuesta respectivamente.

Desde su implementación, Línea Verde ha favorecido la implicación vecinal en el cuidado y mantenimiento del pueblo, permitiendo comunicar incidencias de manera rápida, sencilla y accesible. Esta colaboración directa contribuye a detectar con mayor rapidez posibles problemas en los espacios públicos y facilita una gestión más eficiente y cercana de los servicios municipales, reforzando la relación entre el Ayuntamiento y los vecinos.