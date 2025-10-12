Carbajosa de la Sagrada arranca con los preparativos de su esperado mercado navideño

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada, a través de la concejalía de Participación Ciudadana, Voluntariado y Nuevas Tecnologías, ha iniciado los preparativos para la celebración de su tradicional “Mercado Navideño”, que este año celebra su tercera edición. El evento, que se ha consolidado como un punto de encuentro imprescindible para vecinos y visitantes durante las fiestas navideñas, supone una oportunidad única para que empresas y autónomos den a conocer sus productos y se promocionen en un ambiente festivo y familiar, con puestos gratuitos que contarán además con punto de luz para una mejor exposición.

El “III Mercado Navideño de Carbajosa de la Sagrada” tendrá lugar el sábado 20 de diciembre, de 10:00 a 22:00 horas, y el domingo 21 de diciembre, de 10:00 a 14:00 horas, en el Pabellón Municipal. Este espacio, completamente cerrado y acondicionado, ofrecerá un entorno seguro y confortable que permitirá disfrutar del evento sin preocuparse por las condiciones meteorológicas, asegurando la comodidad de expositores y visitantes.

El plazo de inscripción ya está abierto para empresas y autónomos locales, con domicilio fiscal en Carbajosa, hasta el próximo 14 de octubre. Del 15 de octubre al 3 de noviembre se abrirá el plazo para todos los demás interesados en participar en el mercado. Las inscripciones se realizan a través del correo electrónico: jefa_cultura@carbajosadelasagrada.es.

El objetivo del Ayuntamiento es seguir impulsando el crecimiento del evento mediante el apoyo a los comercios locales y la participación de expositores de fuera del pueblo, consolidando así una cita muy especial que ya forma parte de la Navidad de Carbajosa.