Carbajosa de la Sagrada se convierte en capital del baloncesto 3x3 con un torneo de gran formato

El Club Baloncesto Carbajosa Carbasket ha organizado para los días 29 y 30 de marzo el Torneo 3x3 de primavera. Una cita que reunirá a numerosos equipos en un evento que destaca por su formato dinámico, su alta participación y una potente estructura organizativa con seis pistas simultáneas de juego.

Según informan desde el club, el torneo arrancará el domingo 29 de marzo con la categoría senior (+16 años), en horario de 10:00 a 17:30 horas. Los equipos, compuestos por un máximo de cuatro jugadores, deberán formalizar su inscripción —15 euros por equipo— antes del 27 de marzo. La competición contará con premios en metálico para los mejores clasificados, 150 euros para el equipo ganador y 50 euros para el segundo clasificado, así como con árbitros en las semifinales y finales, garantizando el nivel competitivo en los encuentros decisivos. Además, la jornada incluirá un concurso de triples abierto a los participantes.

El lunes 30 de marzo será el turno del baloncesto base, con equipos desde categoría benjamín hasta junior, en una jornada que mantendrá el mismo horario (10:00 a 17:30 horas). En este caso, los equipos podrán estar formados por hasta cinco jugadores, con una cuota de inscripción de 12 euros por equipo, también con fecha límite el 27 de marzo. Las categorías convocadas incluyen benjamín y alevín mixto, así como infantil, cadete y junior en modalidades masculina y femenina. Al igual que en la jornada senior, se celebrarán concursos de triples y se entregarán premios.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición será la disposición del pabellón en seis pistas de juego simultáneas, lo que permitirá aumentar el número de partidos, reducir tiempos de espera y ofrecer un mayor espectáculo tanto para jugadores como para el público.

El torneo cuenta además con la colaboración del Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada, reforzando así el compromiso institucional con el deporte local y la promoción de actividades que fomenten la participación y la convivencia.