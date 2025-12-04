Carbajosa de la Sagrada encenderá su Navidad este viernes

La Plaza Mayor, rotondas, fachada de la iglesia, accesos al municipio, … Carbajosa iluminará este viernes todas sus calles con motivo de la Navidad. Así, la Plaza Mayor de Carbajosa de la Sagrada contará con una gran bola transitable de 5 metros, la fachada de la iglesia estará totalmente decorada y los accesos del municipio serán otro de los puntos fuertes de la decoración, con figuras en 3D ubicadas en las rotondas principales.

A todo ello, hay que sumar la iluminación de numerosas calles del pueblo y de las urbanizaciones con guirnaldas y motivos navideños, entre los que cabe destacar los arcos luminosos de 8 metros instalados en las calles Gil de Hontañón y Juan de Herrera.

El encendido de las luces dará comienzo a las actividades programadas para este mes de diciembre, que se mantendrán hasta enero. Las luces de hecho no se retirarán hasta el día 8 de enero.