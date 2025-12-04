Carbajosa de la Sagrada encenderá su Navidad este viernes

El Ayuntamiento suma nuevas ubicaciones para la decoración festiva

Iluminación navideña en Carbajosa
La Plaza Mayor, rotondas, fachada de la iglesia, accesos al municipio, … Carbajosa iluminará este viernes todas sus calles con motivo de la Navidad. Así, la Plaza Mayor de Carbajosa de la Sagrada contará con una gran bola transitable de 5 metros, la fachada de la iglesia estará totalmente decorada y los accesos del municipio serán otro de los puntos fuertes de la decoración, con figuras en 3D ubicadas en las rotondas principales.

A todo ello, hay que sumar la iluminación de numerosas calles del pueblo y de las urbanizaciones con guirnaldas y motivos navideños, entre los que cabe destacar los arcos luminosos de 8 metros instalados en las calles Gil de Hontañón y Juan de Herrera.

El encendido de las luces dará comienzo a las actividades programadas para este mes de diciembre, que se mantendrán hasta enero. Las luces de hecho no se retirarán hasta el día 8 de enero.

