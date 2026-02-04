Carbajosa de la Sagrada entrega a ELACYL la recaudación del mercadillo de Navidad

El Ayuntamiento de Carbajosa ha hecho entrega de un donativo de 502 euros a la Asociación de afectados de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Castilla y León (ELACYL) recaudado en el Mercado Navideño celebrado en diciembre. El alcalde, Pedro Samuel Martín, y el concejal de Participación Ciudadana, Victor Sánchez, han entregado el cheque a la representante de la asociación, Lourdes Pérez, en el salón de plenos del Ayuntamiento.

Durante el acto de entrega, Lourdes, que lucha diariamente contra la enfermedad de su marido, ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento y ha realizado un llamamiento para que las autoridades competentes hagan efectiva la Ley 3/2024 de la ELA, con el fin de que todos los enfermos puedan ser atendidos y cuidados en condiciones dignas. “Están dejando morir a la gente” ha afirmado la representante de ELACYL.

“Lo importante es que los vecinos y el Ayuntamiento sigamos sumando en estas causas, demostrando siempre que Carbajosa es un pueblo solidario como ya lo hicimos, por ejemplo, con la DANA de Valencia” ha señalado el concejal Victor Sánchez.

La alta participación de la tercera edición de la iniciativa de la concejalía de Participación Ciudadana, que tuvo lugar el 20 y 21 de diciembre y que contó con una asistencia de más de 2.000 personas, ha permitido que hoy el Ayuntamiento haya podido entregar esta ayuda que contribuye a seguir luchando contra esta enfermedad en Castilla y León. Ese fin de semana de diciembre los vecinos de Carbajosa se volcaron con las iniciativas solidarias de la programación del Mercado Navideño, como el tren navideño o el bingo solidario.

El Ayuntamiento de Carbajosa agradece la implicación de los vecinos y asistentes en el Mercado Navideño, y pone en valor la labor esencial que realiza ELACYL, que trabaja diariamente para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la Esclerosis Lateral Amiotrófica y sus familias, además de impulsar la investigación sobre esta enfermedad.