Carbajosa de la Sagrada inicia la remodelación de las calles Sur y Laguna con 356.000 euros de inversión

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha iniciado este lunes las obras de remodelación integral de la calle Sur y la calle Laguna. Este proyecto, con un presupuesto aproximado de 356.000 euros incluido en los Planes Provinciales, busca modernizar las infraestructuras urbanas y garantizar la accesibilidad y seguridad de los peatones.

La reforma, que transformará por completo esta zona de Carbajosa, se caracteriza por abordar su compleja topografía, dado que las calles están trazadas en dos alturas.

Nueva rampa, aparcamiento y renovación completa de redes

Obras calle Sur

El proyecto es el resultado de una reunión informativa mantenida con los vecinos en febrero, donde se recogieron sus aportaciones para adaptar las mejoras a las necesidades reales del vecindario.

La actuación se centrará en varios ejes clave:

Accesibilidad y Conexión: Se construirá una nueva rampa que conectará ambos niveles de la calle, mejorando significativamente el tránsito peatonal. Además, se reconstruirán las escaleras existentes.

Urbanismo y Tráfico: Se renovarán las aceras y el pavimento bajo criterios de accesibilidad universal. También se crearán seis nuevas plazas de aparcamiento en la cercana calle Santa Marta.

Servicios Esenciales: Aprovechando la remodelación estructural, se sustituirán las redes de abastecimiento y saneamiento .

Eficiencia y Estética: Se instalará nuevo mobiliario urbano y un alumbrado más eficiente. También se adecuarán las zonas verdes para ofrecer un entorno más moderno, seguro y sostenible a los vecinos.

Esta reforma supone un nuevo avance en el plan municipal para mejorar la calidad de vida de los vecinos a través de la modernización de los espacios de uso diario en Carbajosa.