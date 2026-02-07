Carbajosa de la Sagrada se prepara para su celebración del Carnaval

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada presentan el programa del Carnaval 2026. Y promete ser una edición con numerosas actividades culturales y festivas para toda la familia.

Dará comienzo el sábado, 14 de febrero, cuando la Plaza Mayor será el escenario de la tradicional Tamborrada de Carnaval, con mucho ruido, disfraces y bailes, organizada por la Ciudad de las Niñas y los Niños de Carbajosa.

El lunes 16 de febrero le llegará el turno a los 'Photocuentos' y el microcampamento 'Carnaval Tech', que combinará talleres, juegos online y nuevas tecnologías en el Aula de Informática.

El día grande de Carnaval será el martes, 17 de febrero, con el discurso inaugural del Carnaval en la Plaza Mayor a las 17:30 horas, seguido del pasacalles de Carnaval hacia el Recinto Ferial con charanga, zancudos y mucho más. La tarde se completará con el concurso fotográfico 'Menudo Fotón', el espectáculo familiar 'Un día de Carnaval y el mundo', que contará con hinchables, talleres y discoteca móvil, y, por último, un chocolate con churros solidario en favor de ASCOL, todo ello en la pista cubierta de tenis del Recinto Municipal Deportivo.

Las celebraciones finalizarán el 18 de febrero con la conmemoración del Miércoles de Ceniza y el popular Entierro de la Sardina en la Plaza Mayor, con ropa negra y amenizado por música en directo de la Agrupación Musical María Santísima de la Estrella.

La programación incluye propuestas temáticas de Carnaval en los programas municipales como Bebecuentos, actividades infantiles especiales, salidas y actividades culturales para mayores y propuestas del Centro Joven, para que cualquier vecino pueda disfrutar de esta festividad

El Ayuntamiento anima a vecinos y visitantes a disfrazarse y participar en unos días festivos diseñados para disfrutar en familia o con amigos y fomentar la convivencia en el pueblo.