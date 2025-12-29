Carbajosa de la Sagrada prepara para enero actividades especiales para niños y mayores

El consistorio ha garantizado un comienzo de año con multitud de eventos para todas las edades con talleres y exposiciones

Mayores realizando un taller en Carbajosa de la Sagrada
El municipio salmantino de Carbajosa de la Sagrada ha preparado una programación muy especial para el mes de enero caracterizada por ser para todas las edades y así garantizar que tanto niños como mayores puedan disfrutar de los diferentes talleres y exposiciones que se van a realizar.

En lo que respecta a las personas de la tercera edad, durante las primeras semanas se podrá escoger entre un taller en el que crear un pequeño gorrión de lana o dos opciones en cuanto a exposiciones, o el Cielo de Salamanca en el Patio de Escuelas Menores de la Universidad de Salamanca, o la exposición “Redes Sociales. Pintura en la era de las redes sociales”, ambas los días 9 y 16 de enero.

Para los viernes 23 y 30 de enero también habrá dos opciones, un taller para crear una cesta de gomaeva en el Hogar de la Tercera Edad, o asistir a otra exposición, en este caso en el Colegio Arzobispo Fonseca y su “The New World Order”.

En cuanto a los niños de 6 a 12 años, podrán participar en la actividad “Portalápices con estilo” que se llevará a cabo el día 7 y 14 de enero en el Centro Cultural, además del taller “Cestitas de color los días 21 y 28 de enero”.

