Carbajosa de la Sagrada prepara para enero actividades especiales para niños y mayores

El municipio salmantino de Carbajosa de la Sagrada ha preparado una programación muy especial para el mes de enero caracterizada por ser para todas las edades y así garantizar que tanto niños como mayores puedan disfrutar de los diferentes talleres y exposiciones que se van a realizar.

En lo que respecta a las personas de la tercera edad, durante las primeras semanas se podrá escoger entre un taller en el que crear un pequeño gorrión de lana o dos opciones en cuanto a exposiciones, o el Cielo de Salamanca en el Patio de Escuelas Menores de la Universidad de Salamanca, o la exposición “Redes Sociales. Pintura en la era de las redes sociales”, ambas los días 9 y 16 de enero.

Para los viernes 23 y 30 de enero también habrá dos opciones, un taller para crear una cesta de gomaeva en el Hogar de la Tercera Edad, o asistir a otra exposición, en este caso en el Colegio Arzobispo Fonseca y su “The New World Order”.

En cuanto a los niños de 6 a 12 años, podrán participar en la actividad “Portalápices con estilo” que se llevará a cabo el día 7 y 14 de enero en el Centro Cultural, además del taller “Cestitas de color los días 21 y 28 de enero”.