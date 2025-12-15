Carbajosa de la Sagrada renueva su compromiso con VioGÉN para reforzar la protección de víctimas de violencia de género

El municipio de Carbajosa de la Sagrada ha celebrado este lunes una reunión extraordinaria de la Junta Local de Seguridad con el objetivo de aprobar el Protocolo Operativo de Colaboración y Coordinación entre la Guardia Civil y la Policía Local.

La reunión fue copresidida por la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa López, y el alcalde de Carbajosa de la Sagrada, Pedro Samuel Martín. Asistieron también la jefa de la unidad de VioGÉN de la Subdelegación, Raquel San Felipe, responsables de la Guardia Civil y la Policía Local, y otros miembros de la Corporación y de la Junta de Castilla y León.

El nuevo protocolo se aprueba tras la renovación y actualización del Convenio de colaboración entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el Ayuntamiento, que se introdujo originalmente en 2020 y ha sido actualizado al nuevo Sistema VioGén 2, incorporando mejoras de carácter técnico y funcional. El objetivo principal de este protocolo es continuar con la protección y seguimiento de las víctimas de violencia de género en el municipio dentro del Sistema VioGÉN. El documento fue acordado y firmado por la subdelegada, el alcalde, el Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca, Arturo Marcos, y la Jefa accidental de la Policía Local de Carbajosa, Diana Vanesa Ceballos Sánchez.

Durante el encuentro, la subdelegada del Gobierno, Rosa López, destacó la importancia de la colaboración entre las distintas Administraciones y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para seguir avanzando en la lucha contra la violencia machista. López hizo hincapié en que este tema implica a toda la sociedad y es de vital importancia seguir trabajando y tomar conciencia de que se trata de un problema que se debe resolver entre todos. Las Juntas Locales de Seguridad constituyen órganos de coordinación operativa e informativa que facilitan cauces de canalización para la colaboración de los sectores sociales e institucionales en la planificación de la seguridad pública. Esto redunda en un mayor acercamiento entre la sociedad y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y consecuentemente, en una mejor protección por éstas del libre ejercicio de los derechos y libertades públicas reconocidos constitucionalmente.