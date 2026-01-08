Carbajosa de la Sagrada renueva su sello como Ciudad Amiga de la Infancia

Carbajosa de la Sagrada ha vuelto a ser reconocida como 'Ciudad Amiga de la Infancia' en la Convocatoria de Reconocimientos 2025, celebrada en noviembre, e impulsada por UNICEF España junto al Ministerio de Juventud e Infancia, la Federación Española de Municipios y Provincias y el Instituto Universitario IUNDIA. Este distintivo refrenda un compromiso municipal que Carbajosa mantiene desde 2012, acompañado por el trabajo constante de la concejalía de Educación y los técnicos del proyecto municipal Ciudad de los Niños, quienes desempeñan un papel esencial en la implementación del Plan Local de Infancia.

El reconocimiento a Carbajosa no solo pone en valor su trayectoria, sino también los resultados tangibles alcanzados por el Ayuntamiento: políticas locales que protegen los derechos de los niños, niñas y adolescentes, espacios de participación real para la infancia, como el Consejo de Ciudad de los Niños, y medidas coordinadas e inclusivas para promover su bienestar.

Para el Ayuntamiento, esta renovación es un estímulo para seguir avanzando con un nuevo plan local que optimice los recursos y profundice en los programas actuales. La vigencia del reconocimiento se extiende por cuatro años, durante los cuales Carbajosa se compromete a consolidar los espacios de participación infantil, reforzar las políticas dirigidas a la infancia e impulsar nuevas iniciativas que, en conjunto, logren una nueva renovación en 2029.

Este logro supone un impulso a largo plazo, puesto que garantiza la asignación de recursos para los diferentes proyectos municipales en favor de la infancia, reafirmando la apuesta de Carbajosa por ser un pueblo donde los niños y niñas sean ciudadanos de pleno derecho.