Carbajosa de la Sagrada se vuelca con la solidaridad y 1.500 personas participan en la paella por sus fiestas

La paella y la sangría de Carbajosa de la Sagrada reúne a 1.500 personas

Este fin de semana, Carbajosa de la Sagrada vivió una auténtica fiesta solidaria con la celebración de la Paella Solidaria en el Prado de la Vega, que reunió a 1.500 vecinos y visitantes. La charanga “A Lo Loko” puso el ritmo a la jornada, animando a todos los asistentes en un ambiente familiar y festivo.

Con un ticket de 2 euros, los participantes colaboraron con ACECALE (Asociación Celíaca de Castilla y León) y AERSCYL (Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León), fortaleciendo la labor de estas asociaciones en la región. La organización cerró la recogida de tickets en la Casa de Cultura antes del 12 de agosto para asegurar el número adecuado de raciones.

Además, la Peña “Vigilantes de la Barra” ofreció un refrescante reparto de sangría con sabores originales, que completó la jornada de convivencia y solidaridad.

Además, la sangría también se ha dejado notar en la celebración, donde aquellos mayores de edad han disfrutado de la misma rodeados de familiares, amigos y conocidos.