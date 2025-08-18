Carbajosa suspende definitivamente el espectáculo de pirotecnia que había pospuesto al martes por el riesgo de incendios

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha anunciado a través de sus redes que suspende definitivamente el espectáculo de pirotecnia que había aplazado para este martes. Ya el domingo, último día de las fiestas de la localidad, el Ayuntamiento anunció que se retrasaba hasta el martes debido a la alerta de riesgo de incendios.

Sin embargo, este lunes, el Ayuntamiento ha anunciado que finalmente han decidido suspender el correfuegos. Se trata del famoso Ragnarok de la compañía Kull D´Sac. Desde el Ayuntamiento aseguran que la suspensión definitiva es “por seguridad y como gesto de solidaridad con la situación tan grave que está viviendo nuestra provincia, Castilla y León y España en general”.