Carbajosa tendrá nuevos reductores de velocidad en puntos conflictivos

El Ayuntamiento de Carbajosa llevará a cabo estos próximos días la instalación de seis nuevos reductores de velocidad en diferentes puntos de Carbajosa con el objetivo de mejorar la seguridad vial.

Está previsto que los trabajos se realicen entre mañana viernes y el próximo martes, en función de las condiciones meteorológicas. Esta actuación se enmarca en el presupuesto para la mejora del asfaltado realizado recientemente en el Polígono Industrial Montalvo III en las calles Primera y Segunda.

Estos nuevos elementos reductores de velocidad se ubicarán concretamente en las calles Santa Marta, Gil de Hontañón, Juan de Herrera, Oeste y en la Carretera de Navahonda, sumando un total de seis nuevos resaltos distribuidos en estos puntos de Carbajosa con gran afluencia de tráfico.

La colocación de estos dispositivos tiene como principal finalidad reducir la velocidad de los vehículos en estas zonas, favoreciendo una circulación más segura tanto para conductores como para peatones.

Con esta intervención, el Ayuntamiento de Carbajosa sigue avanzando en la mejora de la seguridad vial del pueblo, especialmente en las zonas donde se ha detectado una mayor necesidad de control de la velocidad, atendiendo a las peticiones planteadas por los vecinos.