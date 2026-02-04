El carnaval en Santa Marta recreará una Isla del Soto encantada

Las concejalías de Fiestas y de Juventud del Ayuntamiento de Santa Marta han presentado la programación prevista para celebrar el Carnaval en el municipio, una concurrida fiesta que toma el relevo de las celebraciones de San Blas y Santa Águeda que todavía están en pleno desarrollo.

Como cada año se ha organizado una gran fiesta en el frontón con actividades específicas para los más pequeños que este año se amplía también a los adultos. Además, la cita se traslada del martes al sábado de Carnaval, este año el 14 de febrero y, de nuevo, los disfraces serán los grandes protagonistas.

La programación arranca a las 18:30 horas con la fiesta dirigida a los niños del municipio que contempla discoteca móvil con bailes y animación, la visita de personajes infantiles, zancudos y lanzafuegos, un taller de tatuajes y un photocall de Carnaval.

Los adultos por su parte comenzarán su fiesta temática a las 23:00 horas con música en directo a cargo de Pie de Lobo y Toni Mata de BuenaVida Events.

Tanto los niños como los adultos podrán participar en los concursos de disfraces que se han programado para ese día y que solo requiere inscripción en el momento de entrar en el recinto. En el caso del concurso infantil, se ha previsto un premio grupal de 200 euros y un primer y segundo premio de 100 y 75 respectivamente. Para el concurso de mayores se han previsto tres premios de 150 euros, 75 y 50 euros.

Por otro lado, y principal novedad dentro de la programación de Carnaval de este año, se ha organizado una actividad familiar inspirada en la Isla del Soto Encantada que se llevará a cabo los días 16 y 17 de febrero en el Edificio Sociocultural desde las 18:00 hasta las 21:00 horas.

Cada media hora se iniciará una visita teatralizada por espacios decorados para la ocasión en los que se reflejará un ambiente mágico de hadas, duendes y dragones que habitan en el que se ha bautizado como “El encantado bosque de la Isla del Soto”. Al finalizar el recorrido, los más pequeños podrán participar en un taller de manualidades en el que aprenderán a elaborar nuevos habitantes de este bosque mágico.

“Este año hemos querido que puedan disfrutar de las actividades tanto los niños como los mayores, por eso hemos trasladado la gran fiesta al fin de semana, para abrir la programación a todo el público de Santa Marta. Habitualmente se celebraba el Martes de Carnaval, que es un día laborable que no deja pucho tiempo libre a los adultos Además, hemos querido organizar una nueva actividad que creemos que sigue un poco el espíritu del Carnaval, con personajes de fantasía que están inspirados en uno de los últimos espacios museísticos inaugurados en Santa Marta”, explicó el concejal de Juventud, Norberto Flores.