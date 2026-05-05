La carrera solidaria de Santa Marta será a beneficio de la AECC el 31 de mayo

Santa Marta de Tormes celebra el próximo 31 de mayo la XII Carrera Solidaria que este año será en beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. La prueba deportiva contempla siete categorías individuales y la Marcha Solidaria Familiar que completarán los diferentes recorridos en el entorno de la Isla del Soto.

Según ha comunicado el Ayuntamiento de la localidad, la primera categoría en participar a las 10:00 horas será la absoluta, que incluye aquellas personas nacidas en el 2009 y en los años anteriores y, a continuación –a las 10:40 horas— correrán los cadetes, que son los nacidos en los años 20010 y 2011, y la categoría infantil, nacidos en los años 2012-2013. A las 11:00 horas correrán las personas incluidas en la categoría alevín —que son aquellos niños nacidos en los años 2014 y 2015— y, a partir de las 11:15, horas los benjamines, o corredores nacidos en los años 2016 y 2017. Por su parte, los prebenjamines o nacidos en los años 2018 y 2019, correrán a partir de las 11:30 horas, mientras que los andarines o nacidos en los años 2020 y posteriores, lo harán a las 11:45 horas. Por último, la Marcha Solidaria Familiar se celebrará a partir de las 12:00 horas, como colofón a la XII Carrera Solidaria.

“Esperamos que el tiempo nos acompañe para alcanzar cifras similares a la pasada edición de la carrera en la que participaron unas 300 personas. El entorno en el que se completa el recorrido que es la Isla del Soto es sin duda un atractivo más para esta prueba que une solidaridad y deporte y con la”, señaló Jorge Valiente, concejal de Deportes.

Las inscripciones ya se han abierto y podrán realizarse hasta el 25 de mayo de forma on line, a través del enlace: www.santamartadetormes.es/carrera-solidaria-2026 . No será necesario inscribirse en la Marcha Solidaria Familiar si se ha formalizado la inscripción en alguna de las otras categorías individuales. Una vez inscritos, los participantes podrán recoger su dorsal en la Isla del Soto el mismo día de la prueba desde las 9:00 hasta y hasta media hora antes de la carrera que se vaya a disputar.

La XII Carrera Solidaria de Santa Marta establece diferentes distancias a completar para cada categoría, así, la carrera absoluta contempla un recorrido de 5.400 metros, mientras que los cadetes deberán recorrer 1.800 metros al igual que la categoría infantil. En el caso de los alevines deberán completar un recorrido de 800 metros, mientras que a los benjamines, prebenjamines y andarines se les ha asignado una distancia de 500 metros. En el caso de la Marcha Solidaria Familiar, los participantes tendrán que salvar una distancia de 1.800 metros.

Cada persona que quiera inscribirse podrá realizar un donativo en el momento de recoger el dorsal, destinándose la recaudación íntegra de las donaciones a la Asociación Española Contra el Cáncer.

La XII Carrera Solidaria de Santa Marta contempla premios para los tres primeros clasificados de cada categoría individual y, además, al finalizar la entrega de premios, se realizará un sorteo de regalos entre todos los participantes con dorsal.